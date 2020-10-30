Москва, , 11:09 — REGNUM Услугами Сбербанка пользуются 77% жителей России. Большинство (34%) считают его работу хорошей, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Оценку «отлично» услугам Сбербанка поставили 18% опрошенных, «удовлетворительно» — 22%. Недовольны работой 4% клиентов банка.

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Заметили улучшения в работе Сбербанка 53% граждан, ухудшения — 7%. Не видят изменений 32%. Среди улучшений названы удобные мобильные приложения, новые продукты, отсутствие очередей. Среди ухудшений — низкие проценты по вкладам и высокие — по кредитам.

Телефонный опрос проведен 3−4 октября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало, в сентябре 2020 года опубликован новый логотип Сбербанка — это сине-зеленый круг с галочкой в центре, а также слово «Сбер» сбоку.

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