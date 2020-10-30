Пенза, , 11:10 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 30 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 090 человек, за сутки заболели еще 170 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 168 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 011 человек, за сутки — 126 пациентов. 180 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с июня текущего года Пензенским областным клиническим центром крови заготовлено около 140 литров антиковидной плазмы, это около 600 доз. Лечебными учреждениями проведено 509 переливаний 387 пациентам.

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