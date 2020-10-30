Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии за сутки число победивших COVID-19 превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 75 и 59. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 30 октября, в Чувашии с начала пандемии официально выявлен 9841 носитель коронавируса, в том числе за последние сутки — 59.

Победил коронавирус 8381 человек, или 85,16% от общего числа выявленных случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 75 человек. Продолжают лечение 1318 пациентов с коронавирусом.

В то же время в Чувашии зарегистрировано три новых летальных исхода от COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в республике умерли 142 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках борьбы с коронавирусом рекомендовано учреждениям дополнительного образования приостановить работу на время школьных каникулы, которые начались 30 октября и продлятся по 8 ноября. Родителям и детям власти рекомендовали «минимально пользоваться общественным транспортом, минимально ходить на мероприятия с массовым пребыванием людей». Детские сады во время каникул будут работать в обычном режиме.