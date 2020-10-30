Пермь, , 11:04 — REGNUM В Пермском крае на утро 30 октября выявлено ещё 165 носителей коронавируса. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Среди них трое детей в возрасте одного, двух и трёх лет. Отметим, за предыдущие сутки в Прикамье было выявлено 162 заразившихся, а с начала пандемии — 13 374. На сегодняшний день в больницах с COVID-19 находятся 1719 пациентов. Из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ.

За 29 октября по выздоровлению были выписаны 96 граждан. Всего же с весны выздоровели 8881 человек.