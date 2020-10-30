Новосибирск, , 11:04 — REGNUM По состоянию на 30 октября в Новосибирской области коронавирус выявлен у 17 124 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 185 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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Выписаны с выздоровлением 14 230 пациентов. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился на 142 фамилии.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 октября в Новосибирской области было выявлено 178 носителей коронавируса.

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