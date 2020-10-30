Казань, , 11:03 — REGNUM Напавший на полицейского 16-летний подросток не посещал мечети Кукморского района Татарии, сообщили 30 октября в пресс-службе духовного управления мусульман региона.

«Молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией», — говорится в сообщении. В управлении мусульман добавили, что семья подростка переехала в Кукмор недавно.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 октября подросток кинул несколько «коктейлей Молотова» на территорию отдела полиции Кукморского района Татарии. При попытке задержания он нанес ножевые ранения полицейскому. Второй правоохранитель открыл огонь на поражение.

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