Тегусигальпа, , 11:02 — REGNUM На территории Гондураса зафиксирован 951 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная система управления рисками Гондураса SINAGER.

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Таким образом, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 96 150.

Помимо этого, за сутки зафиксировано девять смертей от COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 2661.

При этом 669 человек остаются госпитализированными, из них 551 человек вне опасности, 132 человека тяжелобольны и ещё 22 человека находятся в отделениях интенсивной терапии.

За всё время пандемии выздоровело 39 804 гондурасца.