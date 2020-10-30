Киев, , 11:03 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 8312 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 октября сообщает специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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При этом предыдущее самое большое число носителей SARS-CoV-2 было выявлено в стране 23 октября, когда за сутки заразились 7517 человек.

Также уточняется, что в результате этого общее число носителей коронавируса на Украине достигло 378 729.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 173 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 7041.

Кроме того, указывается, что на данный момент на Украине от нового заболевания вылечились 155 026 пациентов, 3394 из которых — за прошедшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на территории Украины было выявлено 7342 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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