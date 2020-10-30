Москва, , 11:00 — REGNUM В Госдуме предостерегли жителей России от копирования трагедии, которая произошла во Фракции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кукморе (Татария) подросток напал на отдел МВД, нападавший был вооружен ножом, он был застрелен полицией. В ходе нападения на полицейских он называл их «неверные» и выкрикивал «Аллаху акбар!», — сказал собеседник агентства Интерфакс.

В Госдуме считают, что ЧП — попытка повторения трагедии во Франции, где накануне вооруженный ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате инцидента погибли три человека, нападавший задержан.

«Не надо пытаться делать, как во Франции!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).