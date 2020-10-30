Горно-Алтайск, , 10:59 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период эпидемии в Республике Алтай достигло 7449. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 178 новых носителей.

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Основной прирост пришёлся на столицу Горно-Алтайск и Майминский район, где диагноз подтвердился у 60 и 57 местных жителей соответственно. В числе инфицированных 15 детей.

«За прошедшие сутки выздоровели 169 пациентов. По данным на 30 октября, за весь период в регионе выздоровели 5085 человек», — добавили в оперштабе.

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