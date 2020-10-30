Уфа, , 11:01 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 10 678 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 9645 человек, в том числе 90 человек за минувшие 24 часа.

Сообщается, что в больницах проходят лечение 201 пациентов, а 780 человек лечатся дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 октября 10 пациентов с COVID-19 находились в тяжелом состоянии, а два человека были подключены к аппаратам ИВЛ. При этом за сутки было выявлено 85 случаев заражения коронавирусом.

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