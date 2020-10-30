Москва, 30 октября 2020, 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5268 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщили в оперативном штабе столицы.
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Это на 362 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 4906 случаев заражения коронавирусом.
Всего число выявленных в Москве случаев заражения приближается 420 тысячам.
Как сообщало ИА REGNUM, в России установлен новый «рекорд» по числу новых случаев заражения коронавирусом.
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