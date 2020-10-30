Краснодар, , 10:57 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 30 октября в региональном оперативном штабе. Это на семь случаев больше, чем сутками ранее. В числе новых пациентов — 14 детей.

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Лидирует по числу суточных заражений Краснодар — 55 новых носителей, на втором месте Темрюкский район, где подтвердили десять случаев заражения. В Белореченском и Северском районах подтверждено по семь случаев, в Армавире — шесть, в Геленджике, Туапсинском и Славянском районах — по пять. По четыре заболевших в Сочи, Новороссийске и Усть-Лабинском районе.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии подтверждено 17 258 случаев заражения, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на 30 октября составляет 304,0. Выздоровели после коронавируса 11 623 человека, скончались 414 пациентов. На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 41 пациент — 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё трое находятся на ЭКМО.