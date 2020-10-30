Волгоград, , 11:01 — REGNUM Новый «рекорд» по коронавирусу установлен в Волгоградской области 30 октября — 199 выявленных носителей, сутки ранее их было на три меньше. Скончались четыре человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За пять дней коронавирус выявили у тысячи человек.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 20 тыс. 118 случаев заражения инфекцией. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 3932 человека. Завершили лечение выздоровлением 17 тыс. 362 гражданина, в том числе выписаны за сутки 194 пациента.

30 октября зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, в целом в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 203 пациента.