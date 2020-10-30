Владивосток, , 11:01 — REGNUM Новогодние подарки для детей Приморья второй раз попытается собрать компания из Иваново — в 2019 году в конце ноября аукцион, где было признано победителем ООО «Трейд», был признан недействительным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Итоги аукциона на поставку детских новогодних подарков были подведены 22 октября. Всего рассматривалось две заявки: от ООО «Трейд» из Иваново и ООО «Приморский кондитер» из Владивостока.

Начальная цена контракта — 50 825 087, 76 рублей, то есть один подарок за 258,64 рубля.

Победителем признан «Трейд» из Иваново, который предложил исполнить контракт за 29 млн рублей, второй участник 196 509 подарков предложил сформировать и доставить за 49,3 млн рублей.

Победителю теперь один подарок обойдётся в 147 рублей 57 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приморье аукцион по закупке новогодних подарков был признан недействительным из-за ряда ошибок, допущенных при составлении договора и технического задания.

Был объявлен новый аукцион, в котором учтены ошибки предыдущего. В итоге дети получили подарки о «Приморского кондитера», каждый обошёлся в сумму чуть более 200 рублей. Стоит отметить, что казусы с новогодними подарками в крае случаются уже не первый раз.

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В этом году заказчик добавил в документацию требование о включении в подарок «шоколада с морской капустой», заявив, что такой выбор обусловлен «отличными лечебными и профилактическими свойствами».