Москва, , 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 355 человек, сообщили 30 октября в оперштабе Москвы.

Реанимация Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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"Зафиксировано 355 летальных исходов», — говорится в информации.

Это значение близко к рекордному, однако его не опережает — максимум по числу смертей был установлен в прошлые сутки, когда скончались 366 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 18 283 случая заражения коронавирусом, что является новым «рекордом».