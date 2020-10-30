Южно-Сахалинск, , 10:52 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказала о том, что принимал участие в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Ещё в июле ему двукратно сделали инъекции, об этом глава островного региона написал на своей странице в Instagram.

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«Спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в моем случае испытания прошли успешно, у меня сформировался иммунитет. Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает», — написал Лимаренко.

Также губернатор Сахалина рассказал о том, что регулярно проходит диспансеризацию. По итогам последнего обследования медики сообщили, что его здоровье в порядке.

Лимаренко призвал сахалинцев следить за своим здоровьем, заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Привиться от коронавируса жители области смогут, по словам губернатора, добровольно в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, у губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна подтвердилось заражение коронавирусом. Глава региона сообщил, что как минимум две недели он будет находиться на изоляции. Полномочия он никому не передал и намерен руководить областью в удалённом формате. Губернатор соблюдает предписания врачей, ни с кем не контактирует.