Ставрополь, , 10:53 — REGNUM Суд на Ставрополье ужесточил приговор предпринимателю, осужденному за дачу взятки сотруднику правоохранительного органа. Срок отбывания наказания увеличен почти в два раза, сообщили 30 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, осужденный предложил сотруднику правоохранительного органа взятку за прекращение проверок в двух компаниях, которыми он владел, а также за покровительство его коммерческой деятельности. В июне 2019 года при передаче почти 20 млн рублей бизнесмен был задержан.

Ленинский районный суд Ставрополя в сентябре 2020 года приговорил предпринимателя к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала его. Ставропольский краевой суд удовлетворил апелляционное представление надзорного органа и ужесточил приговор до восьми лет колонии строгого режима.

По информации местных СМИ, подконтрольные осужденному фирмы ООО «Регион Спец Экология» и ООО «Югстрой» в качестве подрядчиков занимались очисткой загрязненной земли для ООО «РН-Ставропольнефтегаз». Выяснилось, что при выполнении работ фирмы украли у заказчика крупную сумму. Чтобы не дать ход делу, бизнесмен передал взятку сотруднику ФСБ, который действовал в рамках оперативного эксперимента.