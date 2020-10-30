Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 284 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 29 октября 2020 года власти докладывали о 290 выявленных за сутки носителях вируса, 28 октября — о 291. Теперь в области подтверждено 35 934 случая выявление коронавируса.

За минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 выявили у жителей Екатеринбурга (79 носителей), Алапаевска, Асбеста, Ачитского городского округа, Бисерти, Богдановича, Белоярского городского округа, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Камышлова, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов, поселка Уральский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили «режим повышенной готовности» по коронавирусу. Новое требование об установке защитных экранов в такси вызвало протесты со стороны водителей.

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