Воронеж, , 10:45 — REGNUM Количество занятых ковидных коек в стационарах Воронежской области впервые с начала сентября устойчиво снижается. Об этом 30 октября сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

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Согласно приведенным данным, если на 26 октября было занято 4523 коек, то на 30 октября занята 4421 койка. И если с 1 сентября в регионе постоянно росло число занятых коек, то за последние пять дней — постоянно снижается.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область ежедневно обновляет «рекорды» по суточному выявлению носителей коронавируса — на 30 октября сообщалось о 296 новых случаях заражения. Растёт и число умерших — за сутки в регионе подтверждена смерть 24 пациентов с COVID-19.