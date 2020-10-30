Брянск, , 10:47 — REGNUM В Брянской области 30 октября выявлено 152 носителя коронавируса, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3112 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 12 тыс. 633. Выздоровели 9311 человек, в том числе 56 — выписаны за сутки.

С начала пандемии лаборатории провели 230 тыс. 677 исследований на коронавирус.