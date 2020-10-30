Орск, Оренбургская область, , 10:44 — REGNUM В Орске Оренбургской области умерла врач скорой помощи, у которой ранее был выявлен коронавирус. Об этом пишут СМИ.

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Информацию журналистам подтвердил главный врач станции скорой помощи Константин Кумзин. Как пишет «Орская хроника», изначально поражение лёгких было у женщины незначительным. Однако заболевание протекало тяжело.

Врач отдала медицине более 40 лет своей жизни. Отметим, случаи гибели медиков с коронавирусом в России — не редкость.