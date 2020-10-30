Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это на четыре случая меньше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 30 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Более ста случаев в сутки в регионе фиксируется с середины октября. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 11 313 инфицированных, из которых 6536 выздоровели, в том числе 76 — за прошедшие сутки. Умерли 116 человек, за минувшие сутки летальных исходов не было.

По данным регионального оперативного штаба, наибольшее число заболевших продолжает выявляться в густонаселенных территориях вокруг Петербурга, особенно во Всеволожском районе. Так, 28 октября в городе Мурино было выявлено сразу 17 новых инфицированных, городе Всеволожск — 15, в остальных городах региона суточная выявляемость не превышает десяти человек.

Добавим, 30 октября в Ленобласти планируется дополнительно развернуть 180 коек — 30 коек в Киришах и 150 коек в Рощино. Таким образом общее количество коек будет 1455 вместо 1274, которые заняты на 61%.

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