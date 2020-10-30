Москва, , 10:41 — REGNUM В Москве, Подмосковье и ряде российских регионов из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который входит в перечень жизненно важных лекарств. Об этом 30 октября сообщает РБК со ссылкой на данные DSM Group.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Эноксапарин натрия — это действующее вещество препаратов под разными торговыми марками, в тои числе «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и других.

Лекарство прописывают, например, беременным женщинам, для снижения свертываемости крови и риска образования тромбов. Также его используют для лечения осложнений после COVID-19.

Так, по данным DSM Group, продажи «Клексана» по всей стране в октябре упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Препарата нет физически, или если он есть, то на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан, сказали в компании.

Читайте также: Золотая таблетка от COVID-19: для госбольниц дороже, чем в аптеки?

В Министерстве здравоохранения изданию подтвердили дефицит «Клексана» из-за повышенного спроса, однако, как заверили в ведомстве, ситуация находится под контролем — все медицинские организации полностью обеспечены этим препаратом и его аналогами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года, несмотря на заверения о снижении цен на лекарства от COVID-19 на основе фавипиравира, некоторые госконтракты по-прежнему заключают по цене выше оговоренных 100 рублей за таблетку. А одна из больниц Дальнего Востока и вовсе заявила начальную цену аукциона на уровне 308 рублей за таблетку и указывается, что она сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков.

Также отметим, что в середине сентября Министерство здравоохранения разрешило применять препарат «Фавипиравир» для амбулаторного лечения COVID-19. До этого лекарство применялось только под наблюдением медиков.

Читайте также: Таблетки от COVID-19 подешевели, но не для всех больниц?