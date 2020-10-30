Воронеж, , 10:38 — REGNUM Особый противопожарный режим снят на территории Воронежской области постановлением правительства региона от 29 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Особый противопожарный режим действовал в Воронежской области с 1 апреля.

Таким образом, в регионе сняты ограничения, действовавшие на протяжении нескольких месяцев, на разведение огня и посещение лесов.

«Считается, что разрешены огневые работы по сжиганию порубочных остатков, ботвы и прочего растительного мусора. Мы крайне не рекомендуем этого делать — пожарная безопасность таких мероприятий в большинстве случаев обеспечивается очень сомнительно, а дым, особенно когда понижение температуры воздуха «прибивает» его к земле, окутывает целые дачные поселки и даже населенные пункты», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Воронежской области произошёл ряд крупных лесных пожаров — сгорели сотни гектаров леса и подстилки, пострадали дома в сельской местности.