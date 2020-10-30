Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Гиперзвуковое оружие России и других стран бросает вызов системам раннего предупреждения министерства обороны США. Об этом заявил глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Он напомнил, что Россия и Китай занимаются разработками гиперзвукового оружия, а российский ракетный комплекс «Авангард» уже поставлен на вооружение. «Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала», — сказал Ванхерк.

По его словам, основной обороны США остается ядерная триада. Однако стоит задуматься не об ударе возмездия, а о препятствии противнику в доступе к боевым действиям. Глава командования считает, что существующих технологий достаточно для борьбы с гиперзвуковым оружием.

Ранее журнал The National Interest написал, что в Вашингтоне нет полной ясности, насколько большую опасность представляет российские гиперзвуковые ракеты «Авангард».

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