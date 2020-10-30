Казань, , 10:34 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки 29 октября провели 7,4 тыс. исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции. Всего осуществили 947 042 обследования. Об этом заявила заместитель главы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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Нормативный показатель охвата населения тестированием порядка 150, в Татарии — 167,2. Под медицинским наблюдением остаются 1 175 контактных лиц с заболевшими и лицами с подозрением на COVID-19.

В течение недели зарегистрированы семь завозных случаев: один из Краснодарского края, еще шесть — из Турции.

ИА REGNUM напоминает, с 31 октября с 23:00 до 6:00 в Татарии запрещено проводить развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания в ночное время.

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