Симферополь, , 10:31 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов 30 октября. Таким образом, число выявляемых за сутки новых носителей, хотя и остаётся высоким, постепенно снижается — 29 октября сообщалось о 225 новых случаях, 28 октября — 251 случае.

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«За 29 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 216 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы», — уточнил Аксёнов.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 9388 пациентов, выздоровели 5271 человек. По последним данным, скончался в регионе 131 человек.

Добавим, что, согласно данным протокола совещания у заместителя премьер-министра РФ Татьяны Голиковой, Севастополь и Крым вошли в число регионов с опережающим ростом заболеваемости COVID-19.

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