Благовещенск, , 10:27 — REGNUM В Благовещенске по распоряжению мэра города Олега Имамеева во всех муниципальных автобусах будут установлены специальные боксы с бесплатными защитными масками для пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Читайте также: Мэр Благовещенска запустил опрос о дистанционном обучении

Первые боксы с масками уже установили в некоторых автобусах. Весь муниципальный общественный транспорт оснастят ими в течение недели.

«Такое решение принято для того чтобы обезопасить людей, помочь им соблюдать масочный режим в общественном транспорте, где сложно обеспечить социальную дистанцию, например, в часы пик. Наша главная задача не допустить распространения вируса», — отметил Олег Имамеев.

Маски для пассажиров муниципального общественного транспорта предоставили социально ответственные предприятия. Водители и кондукторы будут следить за тем, чтобы жители города брали только по одной маске на человека.

Мэр Благовещенска также поручил рассмотреть возможность, чтобы и на коммерческих рейсах для пассажиров были предусмотрены бесплатные защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Благовещенска Олег Имамеев на своей странице в Instagram разместил опрос о дистанционном обучении в школах города в условиях осложняющейся эпидобстановки из-за распространения коронавирусной инфекции.