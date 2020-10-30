Уфа, , 10:28 — REGNUM Ушел из жизни заслуженный и народный артист Башкирии Радмир Бадретдинов. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, ветеран ансамбля Гаскарова Радмир Сарварович Бадретдинов скончался на 89-м году жизни.

Министерство культуры региона выражает соболезнование его близким и родным.

Сообщается, что Радмир Сарварович Бадретдинов родился 15 ноября 1931 года в Мечетлинском районе БАССР. Является известный деятелем культуры и подлинным хранителем танцевальных традиций народа. При этом он является одним из артистов, которые стояли у истоков зарождения башкирского хореографического танца.

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