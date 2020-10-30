Омск, , 10:22 — REGNUM В Омской области показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний оказались низкими (менее 50%). Об этом сообщается в протоколе совещания у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

В списке аутсайдеров по этому показателю также оказались Брянская, Амурская, Магаданская области, Тува, Хакасия и ряд других регионов РФ.

Также Омской области предписано проанализировать причины низкого процента постановки на учёт больных с выявленными злокачественными новообразованиями. Кроме того, власти региона должны провести анализ причин высоких показателей (более 25%) внутрибольничной летальности пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

О мерах по устранению указанных проблем регионы должны проинформировать Минздрав России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области ранняя выявляемость онкологических заболеваний составляет менее 50%.

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