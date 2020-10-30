Москва, , 10:20 — REGNUM В Госдуме призвали жителей России не поддаваться панике и не покупать продукты питания впрок.

«Социальная инженерия не дремлет, прекрасно приспособившись к условиям пандемии. Рекомендую россиянам не поддаваться на уловки агрессивного маркетинга и панические медиа-атаки», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Около трети жителей России готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, часть из них начали закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ заявил о том, что локдаун в стране на фоне пандемии коронавируса объявляться не будет.