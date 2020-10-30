Тамбов, , 10:20 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал региональный оперштаб 30 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«92 новых случая сегодня. Из них: 34 мужчины, 56 женщин, 2 детей (девочки 15,16 лет). Возраст взрослых от 19 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 92 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего на 30 октября в Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 9752, 8300 человек выздоровели, скончались 50 пациентов за весь период пандемии. В стационарах региона находятся 724 человека, из них диагноз «пневмония» у 659 человек. Ещё 666 пациентов лечатся амбулаторно.