Тбилиси, , 10:21 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1696 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 30 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 37 263 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 19 810 человек победили инфекцию, в том числе 2096 за последние сутки, что является рекордным показателем.

За время пандемии в Грузии умерли 285 человек с диагнозом COVID-19, из них 12 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4200 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2324. На карантин поместили 3070 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пик по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии был 24 октября, когда за сутки выявили 1941 носителя SARS-CoV-2. К 29 октября этот показатель снизился до 1709.

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