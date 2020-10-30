Ярославль, , 10:07 — REGNUM В Ярославской области ученики начальной школы в поселке Кубринск городского округа Переславль-Залесский остались без бесплатного горячего питания, положенного по федеральному и региональному законам. Об этом в социальных сетях написали родители учеников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьное питание Yarnews.net

Директор школы Юрий Гаврилов подтвердил эту информацию. Причиной стало увольнение единственного школьного повара.

«Повар, который у нас работал, сменил работу, а нового найти я не могу. Вы знаете, какие заработки в образовании. Он получал зарплату в минимальном размере (МРОТ 12 130 рублей до вычета налогов — ИА REGNUM). Ставка у нас 7900, но меньше минимального размера мы платить не имеем права. Объявление висит, ни один человек ко мне не пришёл. Сейчас мы готовы взять человека даже на полторы ставки, на 15 тысяч рублей. Готовы обучить. Надеемся, что за время каникул найдем работника», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор школы Юрий Гаврилов.

Родители детей жалуются, что у детей начались проблемы с желудком и просят выдать хотя бы сухой паек. Директор говорит, что это невозможно.

«Сухой паек разрешали выдавать только весной во время дистанционного обучения. Сейчас это запрещено. Когда мы найдем повара, мы компенсируем детям неполученное питание: будем выдавать дополнительно банан или что-то еще», — рассказал директор школы Юрий Гаврилов.

В Кубринской школе учатся 124 человека, из них 59 — ученики начальной школы, которые имеют право на бесплатное питание. Кроме них, не могут получить социальную услугу и льготники из средних и старших классов. Дети лишены горячего питания в школе в течение двух недель.

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