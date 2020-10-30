Махачкала, , 10:30 — REGNUM Общественный патруль по соблюдению масочного режима начал работу в 30 муниципалитетах Дагестана. Активисты проводят с жителями разъяснительную работу, раздают информационные листовки и маски, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

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Работа проводится в местах массового скопления людей: общественном транспорте, рынках, торговых центрах, образовательных учреждениях. Волонтеры сообщают людям о важности использования медицинских масок, раздают листовки с информацией о мерах профилактики коронавируса. На сегодняшний день активисты также раздали свыше 15 тыс. масок.

По словам организатора патруля в Каспийске, заведующей отделением технологии и программирования Каспийского колледжа машиностроения и сервиса Асият Магомедовой, горожане реагируют на работу волонтеров вполне адекватно и относятся с пониманием.

«Процесс в нашем городе уже налажен. Встречаются, естественно, и противники ношения масок, но это единичные случаи. В основном люди принимали информацию с улыбкой, получали маску и инструкцию», — рассказала Магомедова.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу врио главы Дагестана Сергея Меликова от 23 октября, жители республики должны носить маски во время поездок на общественном транспорте и при посещении людных мест. Мера действует до улучшения эпидемиологической обстановки.