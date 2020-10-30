Псков, , 10:14 — REGNUM Спада роста волны новых инфицированных коронавирусом в Псковской области ожидают к середине ноября. Об этом 30 октября заявил губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, в настоящее время прогнозируемое число заболевших продолжает оставаться высоким.

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"Предполагаем, что эти цифры сохранятся еще две-три недели, но все зависит от нас, от нашей ответственности», — пояснил Ведерников.

За прошедшие сутки в Псковской области было выявило 117 новых случаев заражения, что на семь инфицированных больше, чем было выявлено сутками ранее. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7799 зараженных. На данный момент из них выздоровели 4580 человек, в том числе 33 — за прошедшие сутки. От COVID-19 70 человек умерли, в том числе один человек за минувшие сутки.

Отметим, накануне первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время совещания с медицинским сообществом поставила ряд задач для обеспечения непрерывного оказания плановой медицинской помощи. Она отметила необходимость сформировать кадровый резерв на случай возникновения очагов: как и весной, планируется снова задействовать студентов ПсковГУ и целевиков из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, чиновница указала на необходимость продолжить развивать амбулаторную помощь, поскольку только 30% инфицированных коронавирусом попадают в стационары. Поэтому в скором времени будут сформированы жёсткие регламенты, которые будут включать показания для оперативной госпитализации.

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