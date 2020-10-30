Пермь, , 10:04 — REGNUM В Пермском крае открыты call-центры для пациентов с COVID-19. Они предназначены для тех, кто переносит заболевание в лёгкой форме или бессимптомно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Такие центры действуют в медучреждениях, ориентированных на лечении пациентов с коронавирусом либо имеющих приписанных пациентов с ковидом, лечащихся амбулаторно. Квалифицированные врачи с помощью средств телемедицины регулярно обзванивают своих пациентов и уточняют их самочувствие.