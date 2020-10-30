Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве выпадение снега ожидается в конце ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среднем снег в Москве выпадает 27−30 ноября. Это средняя дата установления снежного покрова на основе наблюдений метеорологов», — цитирует синоптика ТАСС.

По словам специалиста, сценариев раннего выпадения снега пока не видно. При этом в ближайшие дни не ожидается даже мокрого снега — только небольшие дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя месячная температура в ноябре будет около и выше нормы на всей территории России.

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