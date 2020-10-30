Владивосток, , 10:31 — REGNUM Кадетов филиала Нахимовского училища во Владивостоке отправили на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса — у 100 учеников подтверждён диагноз.

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«Вспышка основная была 4−5 октября, сейчас практически всё урегулировано, ситуация под контролем. Первые положительные тесты были получены в конце сентября, а основной пик заболеваний пришёлся на начало октября. На момент, когда начинались занятия, там училось около 400 ребят. Выявлено почти 100 заболевших», — рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в Приморье Ольга Романова.

По словам омбудсмена, сложность состояла в том, что заболевших и «контактных» учеников нужно было изолировать от здоровых, но в учреждениях Минобороны РФ, к которому приписан филиал, нет детских отделений.

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Романова провела проверку по жалобам родителей воспитанников, которые не видели своих детей — учеников президентского кадетского училища почти два месяца.