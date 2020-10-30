Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM Власти Свердловской области должны субсидировать покупку и установку перегородок от COVID-19 в такси, заявил один из участников акции протеста в Екатеринбурге местным СМИ.

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Водитель обратил внимание, что «защитный экран» стоит от 1 тыс. до 10,5 тыс. рублей и на него нет технического стандарта, передаёт «Е1».

"Мы считаем, что должно быть субсидирование со стороны государства», — сказал таксист. Кроме того, он боится, что экран может убить пассажира в случае ДТП, а виноватым сделают водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Свердловской области Василий Старков пригласил протестующих таксистов на правительственное совещание.

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