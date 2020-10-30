Черкесск, , 10:00 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии предпринимают меры для ухода от двухсменного обучения в школах. В настоящее время в регионе в две смены учатся ученики почти 30 школ, расположенных в густонаселенных микрорайонах ряда муниципалитетов.

В текущем году в регионе возводятся три школы, еще один проект будет начат в 2021 году, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Так, практически завершено строительство школы в новом микрорайоне в северной части города Черкесска. В современной школе будут обучаться 600 школьников.

Заканчиваются строительные работы на проекте нового корпуса к лицею №1 в городе Усть-Джегута. В нем разместятся 400 учеников. Ведется возведение школы в ауле Гюрюльдеук на 165 мест. На 2021 год намечен старт строительства школы в селе Учкекен, в которой будет создано 960 ученических мест.

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