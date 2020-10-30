Москва, , 09:51 — REGNUM Швеция может стать первой страной, в которой иммунная прослойка в отношении коронавируса составит 60−70%. Об этом агентству РИА Новости заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится», — сказала Жемчугов.

По его словам, шведы решили не останавливаться и «идти на полной скорости», но с уверенностью в своей медицине и в том, что им хватит аппаратов ИВЛ, палат реанимации, кислорода и лекарств для спасения большинства тяжёлых пациентов.

По его словам, в Швеции много выявленных случаев коронавируса, однако мало скончавшихся от COVID-19: «Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60−70% [иммунной прослойки], там просто некому будет болеть, все переболеют».