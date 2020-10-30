Воронеж, , 09:47 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 296 новых случаев заражения коронавируса, сообщили 30 октября в региональном оперативном штабе. Таким образом, в регионе вновь поставлен «рекорд» по числу суточных заражений. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 29 октября, он составил 292 новых случая заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Выписаны за минувшие сутки 1419 пациентов. Печальный рекорд зафиксирован и в статистике смертности — сразу 24 летальных исхода пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

Общее число воронежцев, получивших положительные результаты тестов на коронавирус, уже достигло 24 773 человек. Выздоровели 21 519 пациентов, у которых диагноз подтвержден тестами, и 3590 пациентов с диагнозом, поставленным по результатам КТ. Скончался 431 пациент с коронавирусом.