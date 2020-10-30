Москва, , 09:47 — REGNUM «

В Москве центр «Мосволонтер» начал новую обучающую программу для волонтеров ируководителей волонтерских центров, сообщается на портале мэра столицы.

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Участие в новой программе примут более 1500 добровольцев и волонтёров. Для участников программы «Мосволонтер» подготовлены четыре дистанционных семинара в неделю длительностью по 3,5 часа.

Все обучающие программы делятся на три направления — для новичков, опытных добровольцев и организаторов волонтерской деятельности. Онлайн-семинары пройдут с 26 октября по 5 декабря.

Как сообщает ИА REGNUM, за 6,5 лет в ресурсном центре «Мосволонтера» прошли обучение более 30 тысяч волонтеров.

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