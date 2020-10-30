Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве завершено благоустройство территории у стадиона «Динамо», сообщает 30 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Впервые в столице здесь установили опоры освещения, на которых размещены светофоры», — говорится в информации.

Рядом со стадионом появилось общественное пространство. Также заменили асфальт и нанесли на него разметку.

Также у станции метро «Петровский парк», неподалёку от стадиона «Динамо», благоустраивают Московскую аллею — около 5 гектаров территории.