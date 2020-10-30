Санта-Моника, США, , 09:41 — REGNUM Компания Activision представила график интеграции будущей игры Call of Duty: Black Ops Cold War и многопользовательской Warzone. Об этом 30 октября сообщил портал GameSpot.

Разработчики отметили, что весь контент, полученный в Call of Duty: Black Ops Cold War, можно будет использовать в Warzone после завершения процесса интеграции, который начнётся в декабре 2020 года. После объединения игр будет действовать та же модель, что и в случае Modern Warfare, в рамках которой Warzone будет иметь собственный боевой пропуск, не связанный с Cold War.

Напомним, релиз Call of Duty: Black Ops Cold War запланирован на 13 ноября 2020 года. Ранее Activision и студия Treyarch опубликовали системные требования ПК-версии игры.

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