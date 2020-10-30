Абакан, , 09:41 — REGNUM Республика Хакасия попала в число регионов РФ, в которых зарегистрирован опережающий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в том числе у людей старше 65 лет. Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

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Властям Хакасии и ряда других регионов предложено также обратить внимание на увеличение сроков госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и рост смертности от COVID-19 на дому.

«По результатам анализа принять исчерпывающие меры реагирования», — говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, руководство Хакасии должно проанализировать причины низких показателей (менее 50%) ранней выявляемости онкологических заболеваний и принять необходимые меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 29 октября было подтверждено 6675 случаев заражения коронавирусом.

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