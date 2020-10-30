Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Уральский федеральный университет (Екатеринбург) переходит на дистанционный формат обучения до 1 февраля 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Дистанционный режим вводится в учреждении со 2 ноября 2020 года. Таким образом, вуз проведёт на «дистанте» три календарных месяца.

Экзаменационная сессия в УрФУ тоже пройдёт в дистанционном формате. В очном режиме останутся лишь лабораторные работы для магистрантов и аспирантов инженерных и естественнонаучных направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобрнауки согласовали переход вуза на дистанционный режим.

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