Екатеринбург, 30 октября 2020, 09:50 — REGNUM Уральский федеральный университет (Екатеринбург) переходит на дистанционный формат обучения до 1 февраля 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.
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Дистанционный режим вводится в учреждении со 2 ноября 2020 года. Таким образом, вуз проведёт на «дистанте» три календарных месяца.
Экзаменационная сессия в УрФУ тоже пройдёт в дистанционном формате. В очном режиме останутся лишь лабораторные работы для магистрантов и аспирантов инженерных и естественнонаучных направлений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобрнауки согласовали переход вуза на дистанционный режим.
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