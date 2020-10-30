Майкоп, , 09:44 — REGNUM Медицинский центр, включающий несколько организаций здравоохранения, открыли в Майкопе. Он стал первым объектом, построенным в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Площадь нового здания — более 5,5 тыс. кв. метров. В нем разместились Адыгейский республиканский центр медицинской реабилитации и Адыгейская республиканская стоматологическая поликлиника, включающая взрослую и детскую поликлиники, а также зуботехническая лаборатория. На строительство медцентра и закупку оборудования было направлено 227,5 млн рублей.

«Кабинеты медцентра полностью укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. В новом здании созданы комфортные условия для работы медперсонала и пребывания пациентов, в том числе и маломобильных групп населения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что республиканский центр медицинской реабилитации расширил спектр оказываемой пациентам помощи. Кроме физиотерапии, теперь там организуется лечебная физкультура, кинезотерапия, есть галокамера, дневной стационар. Всего в смену центр может принимать 40 детей и 120 взрослых пациентов.

В детской и взрослой стоматологических поликлиниках, рассчитанных практически на 1 тыс. посещений в день, создано 45 кабинетов. В ближайшее время поликлинику планируется дооснастить оборудованием и создать электронную картотеку. В зуботехнической лаборатории, как отмечается, используются самые современные материалы в сфере ортопедии.

Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020−2024 годы была утверждена правительством РФ в апреле текущего года. На ее реализацию республике из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.